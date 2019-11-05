Ребров раскритиковал фанатов на трибунах

Голкипер «Спартака» Ребров недоволен поведением фанатов на трибунах

«Со второй половины второго тайма нашей последней игры я на постоянной основе слышал нецензурную брань и однотипные, донимающие выкрики. За нашей скамейкой на солидных местах в первых рядах сидела группа из двух взрослых, нетрезвых мужчин», — написал спортсмен в своём Instagram.

Он отметил, что рядом с мужчинами находились несколько детей, которые начали повторять за ними, но в более мягкой форме. По мнению игрока, болельщики должны поддерживать команду даже в самые трудные минуты, а также не быть плохим примером для подрастающего поколения.

«Я уже несколько раз говорил, что любой болельщик в праве ругать и критиковать команду. Но оскорблять, хамить и плевать желчью, тем более при детях, на мой взгляд — недопустимо!» — резюмировал Ребров.

В матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» на своём поле уступил тульскому «Арсеналу» со счётом 0:1. На данный момент красно-белые с 18 очками занимают девятое место в чемпионате России.