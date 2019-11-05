Форвард «ПСЖ» Неймар избежал наказания за нападение на фаната

Стал известен вердикт, вынесенный судом в отношении нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, что на бразильца было заведено дело из-за того, что он ударил фаната после поражения "Ренну" в финале Кубка Франции (2:2, 5:6 по пенальти), за что болельщик и подал заявление.

Сообщается, что прокуратура отправила форварду напоминание о законе по почте. Никаких дополнительных санкций к Неймару больше не последует. При этом французская федерация футбола отстранила бразильца на три матча.

В составе "ПСЖ" Неймар выступает с 217 года. Парижане купили его за рекордные € 222 млн у каталонской "Барселоны".