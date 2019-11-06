«Локомотив»-"Ювентус": 360 тысяч за фальшивый билет

360 тысяч рублей за фальшивку: болельщики столкнулись с проблемами на матче «Локомотив»— «Ювентус»

Несколько десятков болельщиков не смогли попасть на матч 4-го тура Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и туринским «Ювентусом» из-за того, что их билеты оказались поддельными, сообщает ТРК "Звезда".

О проблемах с билетами стало известно перед началом игры, когда разгневанные болельщики стали рассказывать в соцсетях о том, что их не пустили на стадион.

В числе обманутых болельщиков оказались родственники бывшего вратаря «Локомотива» Руслана Нигматуллина . Он рассказал, что его брат с семьей приехал на игру из Казани, но его билеты оказались поддельными.

Один из пользователей признался, что потратил на покупку билетов в VIP-сектор 360 тысяч рублей, и они оказались фальшивыми.

Как ранее сообщал «Рамблер», матч прошел на стадионе «Локомотив» и завершился поражением хозяев со счетом 1:2.