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360 тысяч рублей за фальшивку: болельщики столкнулись с проблемами на матче «Локомотив»— «Ювентус» 

Рамблер + ещё 12 2 часа назад
«Локомотив»-"Ювентус": 360 тысяч за фальшивый билет
Фото: РИА Новости
Несколько десятков болельщиков не смогли попасть на матч 4-го тура Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и туринским «Ювентусом» из-за того, что их билеты оказались поддельными, сообщает ТРК "Звезда".
О проблемах с билетами стало известно перед началом игры, когда разгневанные болельщики стали рассказывать в соцсетях о том, что их не пустили на стадион.
В числе обманутых болельщиков оказались родственники бывшего вратаря «Локомотива» Руслана Нигматуллина. Он рассказал, что его брат с семьей приехал на игру из Казани, но его билеты оказались поддельными.
Один из пользователей признался, что потратил на покупку билетов в VIP-сектор 360 тысяч рублей, и они оказались фальшивыми.
Как ранее сообщал «Рамблер», матч прошел на стадионе «Локомотив» и завершился поражением хозяев со счетом 1:2.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Футбол , Руслан Нигматуллин , Локомотив
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