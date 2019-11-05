Экс-форвард «Реала» хочет возглавить российский клуб

Экс-форвард «Реала» Морьентес хочет возглавить российский клуб

Бывший нападающий мадридского "Реала" испанец Фернандо Морьентес хотел бы стать главным тренером обного из российских клубов. Об этом сообщают "Известия".

Последний раз экс-игрок поднимался на тренерский мостик в сезоне-2015/16, тогда он работал в "Фуэнлабраде", который выступал на тот момент Сегунде В — третьем по силе испанском дивизионе. Специалист был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды.

"Готов ли я продолжать свою тренерскую карьеру? Безусловно, я бы с радостью рассмотрел интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели. Предложения из России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом", — заявил Морьентес.

Напомним, что, помимо стана "сливочных", экс-форвард защищал цвета таких клубов, как "Ливерпуль", "Валенсия" и "Монако". Он также вызывался в сборную Испании с 1998 по 2007 год.

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