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Экс-форвард «Реала» Морьентес хочет возглавить российский клуб 

Газета.Ru 41 минуту назад
Экс-форвард «Реала» хочет возглавить российский клуб
Фото: Reuters
Бывший нападающий мадридского "Реала" испанец Фернандо Морьентес хотел бы стать главным тренером обного из российских клубов. Об этом сообщают "Известия".
Последний раз экс-игрок поднимался на тренерский мостик в сезоне-2015/16, тогда он работал в "Фуэнлабраде", который выступал на тот момент Сегунде В — третьем по силе испанском дивизионе. Специалист был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды.
"Готов ли я продолжать свою тренерскую карьеру? Безусловно, я бы с радостью рассмотрел интересное предложение от команды, которая ставит перед собой высокие цели. Предложения из России? Да, мне было бы интересно поработать за рубежом", — заявил Морьентес.
Напомним, что, помимо стана "сливочных", экс-форвард защищал цвета таких клубов, как "Ливерпуль", "Валенсия" и "Монако". Он также вызывался в сборную Испании с 1998 по 2007 год.
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Теги:
Футбол , Фернандо Морьентес , Реал
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