Семин поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»

Семин: «Если „Ювентус“ позволит „Локомотиву“ больше атаковать — будем атаковать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Будем ли мы менять тактику? Мы будем соблюдать баланс между обороной и атакой. Не все зависит от нас. Многое зависит от соперника. Позволят они нам больше атаковать — будем атаковать. Для нас важно каждое приобретенное очко. Но до игры предсказать тактическую картину очень трудно.

Будет ли взята в расчет воскресная игра с «Краснодаром»? Игра с «Ювентусом» для нас сейчас — самое важное. Если мы завоюем очки, то у нас будет большая возможность пройти в евровесну. Поэтому для нас игра с «Ювентусом» на первом месте», — передает слова Семина корреспондент Sport24 Тигран Арутюнян.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится 6 ноября в Москве. Встреча начнется в 20:55 мск. В предыдущей встрече железнодорожники уступили туринскому клубу на выезде со счетом 1:2.