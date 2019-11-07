Роналду поделился эмоциями после победы над «Локо»

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы команды над московским "Локомотивом" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает "Спорт-Экспресс".
Встреча состоялась в Москве и завершилась победой "Ювентуса" со счетом 2:1. Примечательно, что победный гол был оформлен Дугласом Костой уже в компенсированное ко второму тайму время, а Роналду, который вышел в стартовом составе, был заменен на 81-й минуте игры.
"Мы в плей-офф ЛЧ! Браво, парни!" — написал португальский форвард в своем Instagram.
Также мячи в этом матче забили Аарон Рэмзи и Алексей Миранчук.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с "Ювентусом".