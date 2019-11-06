«Ювентус» оскандалился в Москве

«Ювентус» вопреки протестам сотрудников УЕФА дал пресс-конференцию на 40 минут раньше запланированного. Об этом в своем телеграме сообщил журналист Sport24 Артем Калинин

Сегодня вечером, как сообщал «Рамблер», «Ювентус» сыграет в Москве с «Локомотивом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Игроки, тренеры и персонал итальянской команды прилетели в столицу России вчера около 20:00 по местному времени. В 21:50 некоторые из них должны были дать пресс-конференцию на стадионе «Локомотива», однако туда они поехали сразу из аэропорта — ради оценки качества газона.

Итальянские журналисты также прибыли на стадион раньше времени, на которое было запланировано начало пресс-конференции. В этой связи пресс-служба «Ювентуса» решила провести ее раньше.

Сотрудники УЕФА, также уже присутствовавшие на стадионе, выразили протест в этой связи, но были проигнорированы. В итоге мероприятие стартовало раньше на 40 минут, а закончилась на четыре минуты раньше запланированного начала — в 21:46.