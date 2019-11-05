Объявлен состав сборной России на матч с Бельгией

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
1 1
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
5 1
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 1
Севилья Севилья
Атлетик Б
Атлетик Б
3 0
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Мальорка
Мальорка
2 2
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
2 1
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
3 1
Гранада Гранада
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 0
Падерборн 07 Падерборн 07
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
1 1
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
1 1
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
1 2
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
1 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Астон Вилла
Астон Вилла
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
1 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
3 1
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
1 1
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
3 0
Вольфсбург Вольфсбург
Байер
Байер
1 2
Боруссия М Боруссия М
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
5 1
Бавария Бавария
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
2 2
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 0
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
4 2
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
2 0
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
2 3
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
1 2
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
0 1
Арсенал Арсенал
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
19:30
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
23:00
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
23:00
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
14:00
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
16:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
15:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Борнмут Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
15:00
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
18:00
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Майнц
Майнц
17:30
Унион Унион
Герта
Герта
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Фортуна Фортуна
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
14:00
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
16:30
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
14:00
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
18:00
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
15:30
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Объявлен состав сборной России на матч с Бельгией
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Напомним, что 16 ноября в Санкт-Петербурге национальная команда встретится со сборной Бельгии. Матч пройдет в 20:00 по московскому времени. А 19 ноября российские футболисты вылетят в Серравалле, где встретятся в 21:45 по московскому времени с командой Сан-Марино.
Всего в списке значится 25 футболистов.
Голкиперы: Маринато Гилерме из московского "Локомотива", Cослан Джанаев из "Сочи" и Антон Шунин из московского "Динамо".
Защитники: Максим Беляев из тульского "Арсенала", Георгий Джикия из московского "Спартака", Вячеслав Караваев из петербургского "Зенита", Федор Кудряшов из "Сочи", Сергей Петров из "Краснодара", Андрей Семенов из грозненского "Ахмата", Марио Фернандес из московского ЦСКА и Дмитрий Чистяков из "Ростова".
Хавбеки: игроки красно-белых — Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, футболисты из "Локо" — Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Алексей Миранчук, Александр Головин из "Монако", игроки "Зенита" — Юрий Жирков, Далер Кузяев и Магомед Оздоев, Алексей Ионов из "Ростова", Даниил Фомин из "Уфы" и Денис Черышев из "Валенсии".
Форварды: Артем Дзюба из стана сине-бело-голубых и Николай Комличенко из "Младе-Болеславы".
Отметим, что подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.
Ранее Черчесов рассказал о том, как играл в футбол на камнях.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с "Арсеналом" Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с "Арсеналом" Экс-форвард "Реала" Морьентес хочет возглавить российский клуб Экс-форвард "Реала" Морьентес хочет возглавить российский клуб Тедеско высказался о словах Шюррле завершить карьеру в ближайшее время Тедеско высказался о словах Шюррле завершить карьеру в ближайшее время
Комментарии 
Теги:
Футбол , Сослан Джанаев , Магомед Оздоев , Денис Черышев , Алексей Миранчук , Георгий Джикия , Рифат Жемалетдинов , Сергей Петров , Станислав Черчесов , Николай Комличенко , Антон Шунин , Федор Кудряшов , Александр Головин , Далер Кузяев , Зелимхан Бакаев , Артем Дзюба , Дмитрий Чистяков , Марио Фернандес , Дмитрий Баринов , Андрей Семенов , Даниил Фомин , Роман Зобнин , Вячеслав Караваев , Алексей Ионов , Максим Беляев , Юрий Жирков , Спартак , Зенит , РФС , Локомотив , ЦСКА , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава РУСАДА вступился за российских спортсменов
Глава РУСАДА вступился за российских спортсменов
Тренер назвал сроки возвращения Ковалёва в ринг
Тренер назвал сроки возвращения Ковалёва в ринг
Егоров указал на ошибку Вилкова в матче «Зенит» — ЦСКА
Егоров указал на ошибку Вилкова в матче «Зенит» — ЦСКА
Суд оправдал велогонщиков Винокурова и Колобнева
Суд оправдал велогонщиков Винокурова и Колобнева
«Сочи» может уволить Точилина
«Сочи» может уволить Точилина 1
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение