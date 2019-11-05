Объявлен состав сборной России на матч с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Напомним, что 16 ноября в Санкт-Петербурге национальная команда встретится со сборной Бельгии. Матч пройдет в 20:00 по московскому времени. А 19 ноября российские футболисты вылетят в Серравалле, где встретятся в 21:45 по московскому времени с командой Сан-Марино.
Всего в списке значится 25 футболистов.
Голкиперы: Маринато Гилерме из московского "Локомотива", Cослан Джанаев из "Сочи" и Антон Шунин из московского "Динамо".
Защитники: Максим Беляев из тульского "Арсенала", Георгий Джикия из московского "Спартака", Вячеслав Караваев из петербургского "Зенита", Федор Кудряшов из "Сочи", Сергей Петров из "Краснодара", Андрей Семенов из грозненского "Ахмата", Марио Фернандес из московского ЦСКА и Дмитрий Чистяков из "Ростова".
Хавбеки: игроки красно-белых — Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, футболисты из "Локо" — Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Алексей Миранчук, Александр Головин из "Монако", игроки "Зенита" — Юрий Жирков, Далер Кузяев и Магомед Оздоев, Алексей Ионов из "Ростова", Даниил Фомин из "Уфы" и Денис Черышев из "Валенсии".
Форварды: Артем Дзюба из стана сине-бело-голубых и Николай Комличенко из "Младе-Болеславы".
Отметим, что подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.
Ранее Черчесов рассказал о том, как играл в футбол на камнях.