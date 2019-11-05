Объявлен состав сборной России на матч с Бельгией

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Напомним, что 16 ноября в Санкт-Петербурге национальная команда встретится со сборной Бельгии. Матч пройдет в 20:00 по московскому времени. А 19 ноября российские футболисты вылетят в Серравалле, где встретятся в 21:45 по московскому времени с командой Сан-Марино.

Всего в списке значится 25 футболистов.

Отметим, что подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.

Ранее Черчесов рассказал о том, как играл в футбол на камнях.