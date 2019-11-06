Кот прервал футбольный матч и стал звездой игры

Матч регулярного чемпионата НФЛ по американскому футболу между «Нью-Йорк Джайантс» и «Даллас Ковбойс» пришлось остановить из-за выбежавшего на поле кота.

Инцидент произошел в середине второй четверти при счете 9:3 в пользу команды из Нью-Йорка. Черный кот выбежал на поле во время игровой паузы и начал бегать кругами под крики оживленной публики, передает РИА «Новости».

Из-за неожиданного появления кота игру пришлось приостановить на несколько минут, но это не расстроило зрителей и комментаторов, которые все с большим интересом наблюдали, как животное выйдет из положения. Кот же невозмутимо направился в зачетную зону «Джайентс», а затем скрылся под трибунами.

Kevin Harlan can call anything better than anyone. pic.twitter.com/PFuJNkEsUU— Don Van Natta Jr. (@DVNJr) November 5, 2019 «Он идет к трехочковой. Он уже в двухочковой. И кот в красной зоне. Полицейские вышли на поле, а кот бежит в конец зоны! Это тачдаун! Он неуловим, как Саквон Баркли и Иезекииль Эллиот (признанные игроки в американский футбол)», — в шуточной манере прокомментировал выход кота на поле журналист Кевин Харлон, пишет Esquire.

Как выяснила журналист Мадлен Берк, кот, скорее всего, живет под этими трибунами. Охранники пообещали ей поймать животное и отвезти его к ветеринару.

Встреча завершилась победой «Далласа» со счетом 37:18.

В феврале футбольный матч Английской премьер-лиги между клубами «Эвертон» и «Вулверхэмптон» также пришлось прервать из-за черного кота, который выбежал на поле.