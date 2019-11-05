Массовая драка российских футбольных фанатов попала на видео

Во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» произошла массовая драка фанатов. Видео появилось на YouTube-канале Федерального агентства новостей (ФАН).

Потасовка случилась в подтрибунном помещении стадиона «Самара Арена». По информации ТАСС, РПЛ начала проверку по факту случившегося.