Месси раскрыл свою главную цель

Месси: моя главная цель — выиграть Лигу чемпионов

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что мечтает вместе командой вновь выиграть Лигу чемпионов.

«Моя мечта — продолжать выигрывать трофеи с «Барселоной». Я хочу вновь выиграть Лигу чемпионов, это вызов для всех нас. Если мы победим в этом турнире, то индивидуальные награды придут сами собой», — приводит слова Месси Be Soccer.

Он отметил, что личные призы, такие как «Золотой мяч» или «Золотая бутса», и другие подобные награды не являются для него вызовами.

«Если я получу их, то всё в порядке, если нет — тоже», — добавил аргентинец.

32-летний форвард считается одним из лучших футболистов современности. В его активе 34 клубных трофея, в том числе четыре победы в Лиге чемпионов, а также множество индивидуальных призов, среди которых «Золотой мяч», который он завоевал пять раз.

Ранее мать Роналду заявила, что футбольная мафия не даёт её сыну выиграть больше «Золотых мячей».