Фанаты горячо встретили Роналду в Шереметьево

Фанаты встретили Криштиану Роналду в Шереметьево

Десятки фанатов со смартфонами встретили в аэропорту Шереметьево звезду мирового футбола Криштиану Роналду. Он прилетел в Москву вместе со своей командой «Ювентус». Правда, болельщикам удалось увидеть кумира лишь через стекло автобуса, передает телеканал «МИР 24».

Уже завтра «Ювентус» сыграет с «Локомотивом» в четвертом туре Лиги чемпионов. Итальянская команда после трех матчей возглавляет группу D с семью очками. «Локомотив» занимает третью строчку, набрав три очка в трех матчах. В очередном туре группового этапа Лиги чемпионов «красно-зеленые» уступили «черно-белым» со счетом 2:1.

Футболисты «Локомотива» успели поприветствовать своих соперников. «Железнодорожники» обратились к ним в Twitter, написав на итальянском языке: «Добро пожаловать».