В Венгрии российские фанаты столкнулись с полицией

Местная полиция попыталась успокоить российских болельщиков, но в результате нескольких россиян пришлось задержать
Перед матчем Лиги Европы в Будапеште болельщики московского ЦСКА и венгерского «Ференцевароша» устроили беспорядки. Очевидцами столкновения стали случайные прохожие. Инцидент случился 7 ноября.
Как видно на ролике, стычки в столице Венгрии происходили не только на улице, но и в метро. Местная полиция попыталась успокоить российских болельщиков, но в результате нескольких россиян пришлось задержать. При этом видно, что улицы патрулируют отряды правоохранителей.
В настоящее время сотрудники посольства РФ поддерживают контакты с властями Венгрии с целью освобождения задержанных россиян. О скольких людях идет речь пока не уточняется.
Ролик с места инцидента был опубликован в социальной сети Twitter.
В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 7, 2019