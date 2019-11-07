Описана спецподготовка «Ювентуса» к поездке в Москву

Описана специальная подготовка «Ювентуса» к поездке в Москву

Телеведущий Нобель Арустамян в своем Telegram-канале рассказал, как туринский «Ювентус» готовился к поездке в Москву, на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива»

По его словам, на инспекцию отеля в районе Измайлово еще в октябре приезжал вице-президент клуба Павел Недвед . Представители гостиницы предложили специальный номер для нападающего Криштиану Роналду , однако «Ювентус» отказался, пояснив, что все игроки команды должны жить в одинаковых условиях. Исключение в клубе были готовы сделать только для капитана.

Самого португальца на выезде сопровождали три охранника. Они приезжали в Москву за несколько дней до матча, чтобы проработать маршрут «Ювентуса» по столице.

Матч состоялся 6 ноября в Москве и завершился со счетом 2:1 в пользу «Ювентуса». В составе победителей отличились Аарон Рэмзи и Дуглас Коста . Москвичи ответили голом Алексея Миранчука

Победа позволила итальянскому клубу досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Локомотив» после четырех матчей набрал три очка и расположился на третьей строчке в группе. Вторым идет мадридский «Атлетико», на последнем месте — леверкузенский «Байер».