Футболист «Зенита» объявил об уходе из сборной Украины

«Рамблер» писал, что Ярослав Ракицкий ранее выступал за донецкий «Шахтёр» и играл за сборную Украины. После того как спортсмен подписал контракт с питерским «Зенитом» многие болельщики назвали поступок Ракитского предательством, а самого футболиста «изгоем» и «ватником».

Сегодня Ярослав Ракицкий в соцсети поздравил сборную Украины с выходом на Евро-20.

«10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой», — написал спортсмен (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также отметил, что те, кто рассылают приглашения в национальную команду, «руководствуются страхом».

«Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем, кто поддерживал и тем, кто не поддерживал», — поблагодарил Ракицкий, пожелав украинской команде «только золотых наград».

В комментариях к записи часть болельщиков выразила сожаление по поводу ухода Ярослава Ракицкого из сборной, а другие же отметили, что ему там уже больше не место.