Кержаков потребовал уменьшить алименты

Футболист Александр Кержаков попросил суд пересмотреть соглашение по алиментам на первую дочь из-за резкого падения доходов в связи с завершением профессиональной карьеры. Об этом сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, решение по иску Кержакова было вынесено 12 сентября и обжаловано ответчиком.

«Кержаков указал, что соглашение [об алиментах] предусматривало выплату 300 000 рублей ежемесячно в пользу дочери до ее совершеннолетия, с ежегодной индексацией в сторону увеличения на 10% (…) Однако в 2017 году материальное положение истца сильно изменилось, он прекратил профессиональную карьеру футболиста», — отмечается в сообщении.

Кержаков в своем иске также отметил, что у него помимо дочери есть еще два сына, на одного из которых он также должен платить алименты, а его зарплата сейчас составляет 250 тысяч рублей.

При этом в суде первой инстанции «сторона Марии Кержаковой просила изменить размер алиментов до 150 000 рублей в месяц, с последующей индексацией», решение суда о снижении алиментов было обжаловано.

В пресс-службы судов также отметили, что в производстве Санкт-Петербургского городского суда находится дело о временного ограничения на выезд Кержакова из Российской Федерации до уплаты им долга по алиментам на дочь, размер которых «по состоянию на 6 ноября составляет 12 912 916 рублей 34 копейки».