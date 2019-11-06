Налоговики заинтересовались братьями Березуцкими

Life сообщает , что в августе-октябре 2019 года налоговики начали блокировать счета компаний, связанных с футболистами Василием и Алексеем Березуцкими. Издание связало это с долгами по налогам и сборам.

Издание рассказало, что в 2009 году братья основали «Премьер футбол групп» и одноименный экипировочный центр. Березуцким и экс-игроку сборной России Владимиру Габулову принадлежит по 18 процентов в холдинге, ежегодный оборот которого превышает 300 миллионов рублей.

По данным Life, в последние месяцы по инициативе Федеральной налоговой службы (ФНС) у основной структуры группы — ООО «ПФГ» — заблокировали четыре банковских счета, а у «дочек» холдинга арестовали пять счетов. Издание утверждает, что одна из «дочек» — «ПФ логистик» — находится в процессе ликвидации, инициированном налоговиками.

Life назвало стандартной причиной блокировки счетов «при отсутствии видимых арбитражных разбирательств с контрагентами» долги по налогам и сборам.

По данным издания, что их трех экипировочных центров у «ПФГ» остался только один. Life утверждает, что под залог товаров — обуви, мячей, шапок и прочего — компания брала кредиты.

По версии издания, трудности компании могут быть связаны с с общей экономической ситуацией и спадом на рынке спорттоваров.

При этом гендиректор «Премьер футбол групп» Олег Немытов заявил, что ему ничего неизвестно о блокировке счетов.

«В первый раз об этом слышу от вас. У компании всё хорошо», — заверил он.