Черчесов пошутил про работу в «Баварии»

После отставки Нико Ковача немецкий гранд находится в поисках нового наставника.

"Вы очень хорошо говорите по-немецки. Из "Баварии" не звонили?" — спросил у российского специалиста журналист Polsat Sport.

"Нет… Пока нет", — ответил Черчесов.

Ранее президент "Баварии" прокомментировал увольнение Ковача.