Черчесов пошутил про работу в «Баварии» 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не получал предложения возглавить "Баварию".
После отставки Нико Ковача немецкий гранд находится в поисках нового наставника.
"Вы очень хорошо говорите по-немецки. Из "Баварии" не звонили?" — спросил у российского специалиста журналист Polsat Sport.
"Нет… Пока нет", — ответил Черчесов.
Стоит отметить, что на пост наставника мюнхенцев также рассматриваются кандидатуры Томаса Тухеля ("Пари Сен-Жермен"), Жозе Моуринью и Арсена Венгера (безработные).
Ранее президент "Баварии" прокомментировал увольнение Ковача.