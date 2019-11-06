«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче ЛЧ

В рамках 4-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Локомотив" проиграл "Ювентусу".
Открыл счет в матче хавбек гостей Аарон Рэмзи, однако спустя 9 минут Алексей Миранчук сравнял счет. Победу туринскому клубу принес Дуглас Коста, забивший в компесированное время.
"Локомотив" — "Ювентус" 1:2 Голы: Рэмзи, 3 — 0:1, Миранчук, 12 — 1:1, Дуглас Коста, 90 — 1:2 "Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жоау Мариу (Коломейцев, 85), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов (Серкейра, 81), Эдер.
"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Ругани, Данило, Бонуччи, Хедира (Дуглас Коста, 70), Пьянич, Рабьо, Рэмзи (Бентанкур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 82).