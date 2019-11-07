Хабиб против Роналду: что творилось в ЛЧ

Хабиб против Роналду, фанаты в ярости: что творилось в ЛЧ

Разборки с фанатами, купившими фальшивые билеты за десятки тысяч, Хабиб Нурмагомедов , болевший против Криштиану Роналду , некрасивое поведение португальца по отношению к своему тренеру — матч «Локомотива» против «Ювентуса» получился огненным, несмотря на обидное поражение москвичей. Также в этот день «Манчестер Сити» пропустил от экс-спартаковца и поставил на ворота полевого игрока, а «Шахтер» спасся благодаря игре голкипера в нападении. «Газета.Ru» рассказывает о самом ярком в Лиге чемпионов.

Фальшивые билеты, ругань фанатов и обиженный Роналду

Матч «Локомотив» — «Ювентус» определенно стоило проводить в 80-тысячных «Лужниках», как это делал ЦСКА в прошлом сезоне, когда к нему в гости пожаловал мадридский «Реал» и организовал солд-аут главного стадиона чемпионата мира — 2018.

«РЖД-Арена», конечно, отлично знакома игрокам «Локо», а болельщикам особенно приятно пережить все эмоции битвы с именитым соперником на родном стадионе, но еще приятнее им было бы обойтись без раздутых очередей и разборок со стюардами, спровоцированных множеством фальшивых билетов.

27 тысяч мест в Черкизово явно недостаточно для приема Криштиану Роналду, посмотреть на которого едут со многих городов России и даже из других стран.

В официальной продаже билетов на «Локо» — «Ювентус» не осталось в мгновение ока, и вскоре открылось множество сайтов, на которых заветные квитки продавались по нереальным ценам. А даже если и по реальным, то многие из них оказывались поддельными.

Учитывая, что ради Роналду на матч собрались многие люди, которые в футболе не особо разбираются, они спокойно покупали билеты с логотипом ЦСКА, с эмблемой «Ювентуса» на месте названия «Локомотива» и не могли отличить официальный сайт «железнодорожников» от множества поддельных, где красовались фотографии Мануэла Фернандеша , давно перешедшего в «Краснодар».

За полчаса до начала встречи очереди на вход все еще были такими внушительными, словно предстояло заполнить полстадиона, а арена и так уже была неплохо забита.

Даже на основном ВИП-входе, где, казалось бы, людей должно быть в разы меньше, теснилась толпа.

— Мы приехали с детьми! Нам сказали, что это вип-билеты, и мы должны пройти здесь! — кричал мужчина стюарду, который объяснял ему, что не отвечает за подлинность его билетов и не может его пропустить.

Этот человек купил билет за 60к. Билет поддельный. #ЛокомотивЮвентус pic.twitter.com/xA2YQ67zxg— Ярослав Кулемин (@ya_coolemin) 6 ноября 2019 г. Как сообщал Sport24, один фанат купил билет за 64 тысячи рублей — и тот был поддельным.

На уловку мошенников попались даже близкие люди бывшего вратаря «Локомотива» Руслана Нигматуллина

«Брат с сыновьями прилетел из Казани на «Ювентус», а билеты оказались фальшивыми…» — написал экс-футболист, прикрепив яростный эмодзи.

«Локомотив» вышел из ситуации настолько красиво, насколько мог: к перерыву встречи запустил всех обманутых людей, кто все еще отстаивал свои права у ограды стадиона.

Им разрешили занять свободные места на арене. Но есть стойкое ощущение, что в «Лужниках» можно было бы избежать подобной проблемы. На матч ЦСКА — «Реал» настоящие билеты оставались до самого начала встречи — их можно было приобрести в кассах «Лужников», так что обманутых оказалось по минимуму.

Что касается событий во время игры, то среди болельщиков вызвало особенный ажиотаж присутствие на матче чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Его показали на экранах стадиона по ходу первого тайма, что вызвало странную смесь гула — сложно было понять, одобрение это или нет.

Известно, что боец поддерживает приятельские отношения с Роналду еще со времен его выступлений за «Реал», и, возможно, многие подумали, что он приехал поддержать португальца. Тем не менее после встречи выяснилось, что Орел переживал за российский клуб.

«Отличная игра. У Роналду сегодня было три момента, но я рад, что он не забил. Не знаю, что писать ему после этой встречи. Честно, не думал, что «Локомотив» так хорошо сыграет. Не ожидал!» — приводит слова бойца «Чемпионат.com».

Сам Роналду явно остался недоволен тем, что ему не удалось вписать свое имя в итоговый протокол встречи.

Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану. Так выглядит ночной кошмар Маринатоhttps://t.co/N79FVh5x3Q#ЛокоЮве pic.twitter.com/ZDDgElUffB— Матч ТВ (@MatchTV) 6 ноября 2019 г. Именно после его удара со штрафного мяч проскользнул между ног Маринато Гилерме и покатился в ворота, но прямо на ленточке его зачем-то коснулся Аарон Рэмзи, переписав гол на себя.

⬅️ Cristiano Ronaldo

➡️ Paulo Dybala



In need of a goal, Juve have subbed off their superstar goal-scorer. 😳#UCL pic.twitter.com/VDlZR46xSi— DAZN Canada (@DAZN_CA) 6 ноября 2019 г. Во втором тайме португалец ничего не создал и был заменен. Уходя с поля, звездный нападающий не пожал руку тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри.

В общем, матч «Локо» — «Ювентус» произвел немало шума, но необходимого результата, к сожалению, не принес. «Железнодорожники» пропустили обидный гол на 93-й минуте и проиграли третий матч в Лиге чемпионов подряд.

«Сити» поставил в ворота защитника — тот сыграл лучше вратарей

Тем временем что-то невероятное творилось и в матче «Аталанта» — «Манчестер Сити». Казалось бы, лидер группы встречался с аутсайдером, у которого до этой встречи было ноль очков, но игра закончилась вничью 1:1, а ее концовка получилась просто огненной.

Дело в том, что в перерыве Хосеп Гвардиола при счете 1:0 в пользу «Ман Сити» решил заменить вратаря Эдерсона из-за небольшой травмы. Это была, скорее, мера предосторожности, чем острая необходимость, но в игру вступил запасной голкипер Клаудио Браво

Уже на четвертой минуте своего пребывания на поле чилиец пропустил от бывшего спартаковца Марио Пашалича (1:1), а на 81-й минуте получил красную карточку за фол последней надежды,

став первым вратарем, удаленным в Лиге чемпионов после выхода на замену.

В заявке у «Манчестер Сити» вратарей больше не было, так что в ворота пришлось ставить защитника Кайла Уолкера , которого ради этой цели даже выпустили с замены. Он совершил несколько сейвов, отразил штрафной удар Руслана Малиновского и, в отличие от Эдерсона и Браво, ничего не пропустил.

После встречи защитник пообещал больше не шутить над голкиперами.

«Сегодня я понял, что некоторые удары очень сложно зафиксировать с первой попытки», — признался игрок.

*Updates website* pic.twitter.com/tq4Dz9gQ2Q— Manchester City (@ManCity) 6 ноября 2019 г. А Twitter «Манчестер Сити» выложил ролик, где на официальном сайте команды Уолкера переводят с позиции защитника в список вратарей.

Голкипер пошел в атаку и организовал спасение «Шахтера»

В матче загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» произошла ровно обратная ситуация: вратарь Андрей Пятов отправился в нападение и обеспечил команде камбэк на 98-й минуте встречи.

До 81-й минуты «горняки» проигрывали со счетом 1:3, на 90+3 Жуниор Мораес сократил отставание до минимума (2:3). Терять уже было особо нечего, и за минуту до конца компенсированного времени Пятов пришел в чужую штрафную, чтобы попытаться помочь в атаке.

В итоге чужой защитник зарядил ему локтем в лицо и свалил на газон, а судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти, благодаря которому «Шахтеру» удалось сравнять счет — 3:3.

Интересно, что этот гол вполне может стать судьбоносным для «горняков»: они борются с «Динамо» за второе место в группе, которое позволяет выйти в плей-офф ЛЧ, и поражение от хорватов в очной встрече могло бы сильно осложнить им жизнь.

А теперь клубы располагают одинаковым количеством очков — по пять, но за счет дополнительных показателей «Шахтер» впереди — на втором месте после «Ман Сити».