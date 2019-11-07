Тарасов допустил раздачу «лещей» женщинам

Тарасов допустил рукоприкладство в отношении женщин

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал рэперу T-killah, что допускает применение физической силы к женщинам. Видеозапись разговора с футболистом опубликована на YouTube-канале T-killah

Тарасов и T-killah поговорили о вспыльчивости женщин. Рэпер рассказал, что его жена жаловалась на эмоциональную нестабильность. Она опасалась, что во время беременности ее состояние может усугубиться.