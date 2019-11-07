Тарасов допустил раздачу «лещей» женщинам

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал рэперу T-killah, что допускает применение физической силы к женщинам. Видеозапись разговора с футболистом опубликована на YouTube-канале T-killah.
Тарасов и T-killah поговорили о вспыльчивости женщин. Рэпер рассказал, что его жена жаловалась на эмоциональную нестабильность. Она опасалась, что во время беременности ее состояние может усугубиться.
«Это все ***. Контролируйте свои эмоции, все от головы идет. Вспыльчивая. Кто вам дает [право — прим.ред.]. Есть предел, гормоны, все понятно, но есть красная такая зона, заходить в которую женщина не должна, беременна она или не беременна. Пока не беременна, вообще может получить сразу, я считаю. Леща такого небольшого», — заявил Тарасов.