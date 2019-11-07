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Нынешние 1:2 «Локо» резко отличаются от туринских. «Юве» был не так страшен 

Чемпионат.com 5 часов назад
Нынешние 1:2 «Локо» резко отличаются от туринских
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-3893413-lokomotiv---juventus---12-loko-snova-proigral.html?utm_source=copypaste
В тот раз было ощущение неизбежности. Теперь — жутко обидно.
Пару недель назад, после первого матча «Локомотива» с «Ювентусом», я написал текст, в котором призвал не восхищаться тем, что наша команда «почти смогла» на чужом поле. Мой аргумент был простым: чрезвычайно выжидательный футбол без попыток смотреть в сторону чужих ворот не нужно поощрять. Даже с футболистами, которые уступают топам в индивидуальном мастерстве, можно стараться построить хороший командный футбол (прямо сейчас, когда я пишу это, идёт второй тайм матча «ПСЖ» — «Брюгге», и бельгийцы удивительно легки против одной из лучших команд мира, хоть и уступают в счёте). Это зависит от двух факторов: наличия идей и смелости у тренера и игроков, которые эти идеи должны реализовывать.
Вот этот текст.
Так получилось, что сам «Локо» и сумел доказать, что играть против лучших команд можно смело. Аргумент «мы сыграем смело час, а потом умрём и получим 0:5» — мимо. «Локо» имел до гола лучший шанс в последние 20 минут, при этом появился он не случайно и не после выноса из своей штрафной, а после хорошо подготовленной атаки. Аргумент «нам некого выпускать со скамейки, чтобы поддерживать такой футбол» — это скорее к вопросу о том, насколько пока чётко наши тренеры проводят грань между основой и всеми остальными. Конечно, запасные априори готовы хуже, но тренд на то, что они должны быть встроены в командную игру с пониманием игровых принципов, — один из самых сильных в Европе в условиях становящейся все более интенсивной игры. Здесь у наших тренеров есть чёткий ориентир для того, чтобы сделать свои команды сильнее.
Всё остальное было ещё менее страшно. Оказывается, и на Криштиану не надо висеть по четыре человека, а достаточно грамотно его передавать друг другу. Оказывается, если смело встречать «Юве» во второй трети поля, у них тоже будут явные проблемы с продвижением мяча через Пьянича. Оказывается, открывания Рэмси в полуфлангах почти бесполезны, если на игрока, отдающего передачу, всегда оказывается давление. Всё это стало доступно для понимания после того, как Юрий Палыч дал команде возможность демонстрировать смелость на поле.
Да, формально это те же 1:2. Формально даже сценарий почти совпадает — гол, лишивший очков, пришёл в самой концовке от футболиста, который вышел на замену. Но фактически это совершенно другие 1:2 по восприятию — и они гораздо более обидные, чем туринские. Тогда поражение воспринималось как данность: ну да, мы всё же слабее. Теперь — почти как трагедия: были близки к тому, чтобы сделать вечер незабываемым и сами делали его таким, а не ждали промахов «Ювентуса» с зажмуренными глазами.
Разница в восприятии должна наталкивать на довольно очевидную вещь. Если мы действительно изначально уступаем топ-клубу, то зачем пытаться проиграть с меньшим счётом, если можно попытаться сыграть дерзко, показать свою гордость, продемонстрировать, что у соперника тоже есть проблемы? Гол Дугласа Косты показывает, что, как ни защищайся, момент недоступной нам гениальности всё равно будет создан — на то и высокое исполнительское мастерство. Разница в том, что, играя смело, ты даёшь условному Дугласу Косте один такой шанс продраться в свою штрафную, а отказываясь от мяча и залезая в ракушку — пять.
«Брюгге» тоже проиграл с разницей в один мяч и тоже имел лучший шанс во втором тайме, не реализовав пенальти. Но такие матчи, как в Черкизово и Париже, дают командам необходимую футбольную уверенность в том, что им многое по плечу.
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Теги:
Футбол , Статьи , Дуглас Коста , Юрий Палыч , Локомотив
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