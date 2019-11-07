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Футбольные фанаты устроили массовую драку во Львове 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 11 часов назад
Футбольные фанаты устроили массовую драку во Львове
Фото: РИА Новости
Во Львове пострадали двое полицейских, разнимавших массовую драку местных футбольных фанатов с приехавшими из Франции и Германии, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
Драка произошла в преддверии ответного матча четвертого группового этапа Лиги Европы между «Александрией» (Кировоградская область) и французским «Сент-Этьеном», сообщается на сайте ведомства.
В драке участвовали окола ста футбольных болельщиков из Франции, Германии и Украины.
«Травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля», — уточнили в полиции.
Отмечается, что полицеские задержали 12 участников драки, четверо львовян и восемь иностранцев.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.
Ранее между футбольными фанатами московского «Торпедо» и калужского «Кванта» произошла массовая драка, участие в ней приняли около 120 человек.
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Теги:
Футбол , Прочее , МВД , Торпедо
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