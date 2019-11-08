ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы 

Будапештский "Ференцварош" разошелся миром с московским ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча состоялась на стадионе "Гроупама Арена" и завершилась нулевой ничьей. У красно-синих в концовке встречи был удален за две желтые карточки вышедший на замену Кирилл Набабкин. Для подопечных Виктора Гончаренко это первое набранное очко в текущем турнире.
Ранее сообщалось, что скаут туринского "Ювентуса" находится в Венгрии на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы с участием московского ЦСКА.
Футбол. Лига Европы. "Ференцварош" — ЦСКА — 0:0.