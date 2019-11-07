КДК оштрафовал «Зенит», ЦСКА и Онопко

«Зенит» за использование и бросание болельщиками пиротехники (одна петарда, один файер и ракетница) оштрафован на 70 тыс. рублей. На 78-й минуте болельщики «Зенита» бросили монеты, штраф — 50 тыс. рублей. Также болельщики «Зенита» скандировали нецензурные выражения. Штраф — 80 тыс. рублей.

Болельщики ЦСКА скандировали нецензурные выражения. Штраф — 70 тыс. рублей. Один болельщик ЦСКА сидел на защитном ограждении. Статья 117 дисциплинарного регламента — за неправомерное действие зрителя, создающее угрозу собственной жизни и здоровью. Это второй случай в сезоне. Штраф — 50 тыс. рублей. Онопко выходил за пределы технической зоны. Это первый случай в сезоне. Штраф — 10 тыс. ему лично», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.