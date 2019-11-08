Футбольные фанаты устроили массовую драку в Будапеште

Футбольные фанаты устроили массовую драку на стадионе в Будапеште

Футбольные фанаты пяти стран устроили потасовку на стадионе в Будапеште. Драка предшествовала матчу ЦСКА и «Ференцвароша».

В массовом побоище участвовали представители клубов из Польши, Сербии, Болгарии, России и Венгрии. Предполагается, что драку могли спланировать заранее, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также фанаты устроили дебош в метро, из-за чего полицейские перекрыли движение по ветке, ведущей к стадиону «Групама Арена», где в этот момент уже шла игра. Позже посольство Венгрии сообщило о задержании нескольких болельщиков ЦСКА. Их в настоящее время пытаются освободить сотрудники консульского отдела.

Ранее News.ru сообщал, что российская премьер-лига (РПЛ) проводит проверку по факту драки фанатов во время матча 15-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» (0:0). Драка между болельщиками команд произошла во время матча в подтрибунном помещении.