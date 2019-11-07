Погряз в долгах, но выиграл: как Кержаков судится с женой

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков выиграл суд у своей первой жены Марии по делу об алиментах. Бывшая супруга тренера подала аппеляцию, а также еще один иск, в котором потребовала ограничить Кержакову выезд за рубеж из-за неуплаты алиментов.

7 ноября Санкт-Петербургский городский суд рассмотрел дело бывшего нападающего сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Александра Кержакова и его первой жены Марии Головы. Предметом конфликта между двумя сторонами остается вопрос о размере алиментов со стороны экс-футболиста, ныне возглавляющего юношескую национальную сборную, в пользу своей бывшей супруги. Изначально Кержаков был обязан выплачивать своей бывшей жене 300 тысяч рублей ежемесячно, причем эта сумма ежегодно индексировалась в сторону увеличения на 10%. Подобное решение было принято в связи с тем, что на тот момент нападающий еще являлся действующим футболистом, а его заработок не имел регулярного и стабильного характера. В июле 2017 года Кержаков завершил карьеру и начал тренерскую деятельность, после чего обратился в Выборгский районный суд Петербурга с требованием изменить сумму выплат.

В августе 2018 года суд принял сторону футболиста и определил величину алиментов в размере 1/6 части его месячного заработка.

Сам Кержаков в своем ходатайстве указывал, что с переходом на тренерскую работу не имеет возможности выплачивать большую сумму денег, подчеркнув, что у него помимо дочери от первого брака также имеется сын 2013 года рождения и еще один сын 2017 года рождения. В отношении второго он также выплачивает алименты в размере 1/4 части всех видов заработка.

В итоге Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев жалобу Марии Головы по данному факту, также принял сторону Кержакова, оставив решение Выборгского суда без изменений. Однако на этом судебные тяжбы между супругами не завершены. Бывшая жена наставника юношеской сборной России намерена обжаловать и новый вердикт, а также подала иск с требованием ограничить Александру выезд за границу. Причина — большая сумма задолженности, которая накопилась у него за все время его выплат алиментов.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), он составляет около 13 млн рублей.

«Дело по иску Марии Кержаковой поступило из Приморского районного суда. Предметом иска является установление в отношении Александра Кержакова временного ограничения на выезд из Российской Федерации до исполнения обязательств в рамках возбужденного исполнительного производства об уплате алиментов», — сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Что касается размера алиментов, который требует экс-супруга Кержакова, то он составляет 150 тысяч рублей в месяц с последующей индексацией.

Примечательно, что сам футболист еще в январе утверждал, что Федеральная налоговая служба заблокировала его счета до полной выплаты задолженности. Позднее в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что Кержаков подал на свою бывшую жену в суд. Причем речь идет сразу о трех исках. Так, Александр хочет добиться постановления суда о приостановлении выплат по алиментам, а также существенно снизить их размер (до 43 тысяч рублей в месяц) и исключить запрет на выезд за границу.

Сам же Кержаков утверждает, что с заявлениями против своей первой супруги в суд не обращался.

«На протяжении долгого времени проходили судебные заседания, а пару месяцев назад были вынесены судебные решения и по поводу задолженности, и по поводу размера алиментов. И уже эти судебные решения та сторона обжалует. Я никаких исков ни на кого не подавал, »