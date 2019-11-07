Сборная России показала новую форму

Сборная России по футболу представила новый комплект формы, в котором она выступит на чемпионате Европы 2020 года. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте команды.

Презентация прошла 7 ноября в Москве. Футболки, дизайн которых был разработан компанией Adidas, выполнены в красном цвете.

5 ноября был объявлен состав сборной России на последние матчи отбора к чемпионату Европы. 15 ноября сборная в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией, через три дня — на выезде с Сан-Марино. Команда начнет подготовку 10 ноября в Сочи.