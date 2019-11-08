Губерниев высмеял Тарасова за рассказы о битых женах

«Чудак на букву „М“: Губерниев высмеял Тарасова

«За футболиста Тарасова даже не стыдно… и не неловко… Просто он чудак на очень большую букву «М», — отметил Губерниев.

«Рамблер» писал, что ранее футболист Дмитрий Тарасов рассказал рэперу T-killah, что «есть красная зона, заходить в которую женщина не должна» и, если она не беременна, то «вообще может получить сразу „леща“ такого небольшого».