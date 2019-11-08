Губерниев высмеял Тарасова за рассказы о битых женах

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова футболиста Дмитрия Тарасова о возможности рукоприкладства по отношению к жёнам. Своё мнение комментатор опубликовал в Telegram-канале «Реальный Гу».
За футболиста Тарасова даже не стыдно и не неловко. Просто он чудак на очень большую букву М, — кратко и ёмко выразился Губерниев.
Ранее News.ru сообщал, что бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов всполошил Интернет высказываниями о рукоприкладстве. Спортсмен принял участие в выпуске очередного блога своего приятеля Александра Тарасова, известного, как T-killah на YouTube.