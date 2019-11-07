Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем». Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».

Источник отмечает, что в городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии. В столице Венгрии в усиленном режиме работает полиция, было ограничено движение наземного транспорта.

Беспорядки в метро Будапешта перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА 🔥 pic.twitter.com/N4tVMlCUup— SPORT24.ru (@sport24_ru) November 7, 2019

Матч состоится 7 ноября в 23:00 по московскому времени. Команды уже встречались на групповом этапе Лиги Европы — в Москве сильнее оказался «Ференцварош». Для армейцев это поражение стало третьим в трех матчах в группе H.

После трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе H, не набрав ни одного очка. Первое место занимает «Эспаньол» с семью очками, второе — «Лудогорец» (шесть очков), третье — «Ференцварош» (четыре очка).