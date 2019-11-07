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Хрустальный футболист: как травмы испортили Черышеву карьеру 

Газета.Ru 1 час назад
Хрустальный футболист: как испортили Черышеву карьеру
Фото: Газета.Ru
Российский полузащитник Денис Черышев был заменен в игре Лиги чемпионов против французского «Лилля» из-за повреждения мышцы и пропустит последние матчи национальной команды в отборочном цикле, где определится, сможет ли она занять первое место в группе. «Газета.Ru» оглядывается на пока еще недолгую, но изобилующую травмами карьеру игрока, и представляет, какой она могла бы быть без них.

Мимо сборной

5 ноября в матче Лиги чемпионов против французского «Лилля» (4:1) полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев получил очередную травму. Футболист был заменен, а после игры стало известно, что мышечный спазм, который почувствовал игрок, на самом деле оказался небольшим надрывом.
В результате последние два матча сборной России в отборочном цикле к чемпионату Европы против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября), в которых определится, сможет ли команда Станислава Черчесова занять первое место в отборе и получить более высокий номер посева в финальной стадии континентального первенства, пройдут без Дениса.
Это особенно неприятно, потому что Черышев уже прочно утвердился в национальной команде под руководством Черчесова как один из ее лучших бомбардиров. Голы на чемпионате мира, голы в Лиге наций УЕФА, голы в отборочном цикле… Собственно, в первом круге бельгийцам (1:3) забил именно он.

Большие ожидания

Денис, сын весьма добротного бомбардира московского «Динамо» и хихонского «Спортинга» Дмитрия Черышева, учился играть в футбол в Испании, где выступал, а потом и просто жил его отец.
Черышев-младший является воспитанником академии мадридского «Реала», где он прошел все ступени в юношеском футболе, а также здорово выступал за вторую команду «королевского клуба» — «Кастилью».
Там он провел три года и по итогам второго вместе с командой пробился из Сегунды Б в Сегунду — второй по силе дивизион испанского футбола.
Там он провел свой третий сезон в «Кастилье» и сумел отличиться 11 раз в 34 матчах. Перед 22-летним футболистом открывались весьма радужные перспективы. Настолько, что «Реал» не хотел его продавать, хоть и не спешил переводить в первый состав, где на его позиции выступал Криштиану Роналду.
В сезоне-2013/14 талантливый игрок, явно переросший уровень второго эшелона, был отправлен в аренду, причем сразу же в традиционно сильную «Севилью». Там все и началось.

Севильские злоключения

Вернее, началось все в сборной России, где хавбек получил надрыв в августовском отборочном матче против Северной Ирландии (0:1), своем втором за сборную и первом официальном.
Дебют за клуб из Андалусии был отложен и состоялся только 25 сентября в матче против «Райо Вальекано» (4:1), где Черышев вышел в старте, но уже через 15 минут был заменен с надрывом мыщцы.
После двух месяцев лечения футболист получил рецидив на первой же тренировке и пропустил еще два месяца. Россиянин вернулся в феврале, сыграл три матча в чемпионате, потом впервые после травмы вышел на поле в старте в матче Лиги Европы со словенским «Марибором» (2:2), но уже через 40 минут покинул газон из-за повреждения.
Больше в том сезоне полузащитник не играл, потому что, вернувшись в строй, на тренировке сломал ногу.
28 пропущенных за сезон матчей не помешали игроку попасть в расширенный список кандидатов на поездку на чемпионат мира в Бразилию. Однако в окончательную заявку Фабио Капелло его не включил, хоть Денис и полетел на турнир с командой в качестве резерва на случай травмы и тренировался в сборной.

Еще один испорченный цикл

Следующим местом аренды для хавбека стал «Вильярреал», где карьера вроде бы пошла на лад. Травм у него почти не было, а те, что были, не выбивали игрока из строя надолго. В итоге в Примере он провел 26 матчей, записав на свой счет четыре гола и 11 результативных передач!
Итогом этого великолепия стало возвращение в родной «Реал», о котором мадридский клуб объявил еще в ноябре.
Наличие Криштиану Роналду не должно было закрыть Денису дорогу в основной состав, потому что возглавлявший на тот момент команду Рафаэль Бенитес вроде бы видел ему место на поле на другой позиции.
По факту же за полсезона в чемпионате хавбек сыграл только дважды, хоть и сделал голевую передачу, пару раз появился на поле в матчах Лиги чемпионов, а еще разок оказался на газоне в кубковом матче.
Черышев даже отличился в игре с «Алавесом», но в итоге принес своей команде не победу, а поражение. «Реал» умудрился упустить из виду тот факт, что футболист заработал перебор карточек в турнире, выступая за «Вильярреал», и еще не успел отбыть дисквалификацию.
Техническое поражение обеспечило «сливочным» вылет из турнира, а президент клуба Флорентино Перес обиделся на всех: федерацию, Черышева и даже на «Вильярреал». Именно из-за этого зимой «Реал» отверг предложение «Желтой подводной лодки» об аренде игрока, отдав того в «Валенсию».
Свой дебют на «Месталье» россиянин отметил тремя голами в первых шести матчах, получив в последнем из них травму бедра. Дальше все было по стандартной схеме: два месяца лечения, выход на поле в мае (кстати, против «Вильярреала») и рецидив.
Футболисту потребовалась операция, после которой о чемпионате Европы-2016 можно было забыть, хотя Леониду Слуцкому в сборной он был очень нужен.

Прорывной мундиаль

Летом Черышев вернулся в «Вильярреал», где от него ждали по старой памяти былых подвигов, но футболист опять промучился с травмами, проведя в лазарете большую часть сезона. Он вышел на поле только в 11-ти матчах Примеры, не отметившись результативными действиями.
Лишь после этого жизнь как-то начала налаживаться. Сезон-2017/18 тоже не обошелся без повреждение, но в нем были солидные 24 матча в чемпионате, в которых он отметился двумя голами и двумя передачами.
Но главное, что полузащитник попал в сборную на домашний чемпионат мира. Сейчас уже трудно вспомнить, но изначально Черчесова критиковали за включение игрока в состав.
Но даже само попадание в главную команду страны могло не обернуться ничем особенным, если бы не получил травму в первом же тайме первой игры с Саудовской Аравией (5:0) Алан Дзагоев.
Черышев-младший выскочил на замену и забил дважды. Потом отличился еще против Египта (3:1), забил послематчевый пенальти Испании в 1/8 финала, а в проигранном по пенальти четвертьфинале против Хорватии открыл счет, проведя один из самых красивых голов турнира!
Вот так парадоксально Денису помогло то, что до сих пор всегда мешало — травма. Только не своя, а партнера по команде.

Вина травм

После чемпионата мира Черышев снова оказался в «Валенсии» — «Вильярреал» не держался за травматичного хавбека, поднявшего свою стоимость во время мундиаля. При этом валенсийцы взяли игрока только в аренду, не желая рисковать.
При Марселино (у этого тренера он и блистал в свой первый сезон в «Вильярреале») Денис не сразу, но отвоевал себе место в составе и в итоге добился того, чтобы его выкупили этим летом.
В новом сезоне у «Валенсии» уже новый тренер, но Черышев все равно достаточно твердый игрок основы. Он забил уже и в чемпионате, и в Лиге чемпионов.
Теперь же все снова может разрушить повреждение. Пока россиянин будет лечиться, шанс получит игрок сборной Португалии Гонсало Гедеш, но дело даже не в текущей ситуации.
В свои 28 лет хавбек пропустил больше ста матчей чемпионата Испании из-за различных повреждений.
Талантом Черышев не обделен совершенно точно. Школа у него отменная. Опыта тоже предостаточно. Если бы не пресловутая «хрустальность», сейчас он вполне мог быть не просто добротным игроком команды уровня групповой стадии Лиги чемпионов, а игроком основы, если не одним из лидеров в топ-клубе.
Правда, футбол, как и история, сослагательного наклонения не знает. Добывать первое место в отборочной группе против Бельгии Россия будет без Черышева-младшего.
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Теги:
Футбол , Статьи , Денис Черышев , Станислав Черчесов , Алан Дзагоев , Рафаэль Бенитес , Леонид Слуцкий , Криштиану Роналду , Дмитрий Черышев , Фабио Капелло , Реал , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru
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