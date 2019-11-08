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Отставание от португальцев всё больше. Таблица коэффициентов УЕФА 

Чемпионат.com + ещё 9 1 час назад
Отвратительный тур: Россия еще отстала от португальцев
Фото: Igor Russak/NurPhoto via Getty Images
Очередной отвратительный тур для российских клубов.
Эта неделя в еврокубках стала для наших клубов одной из худших в сезоне. Да, можно сказать, что в соперниках «Локо» был европейский гранд, с которым он сражался до последнего. У «Зенита» тоже были шансы, но немцы показали принципиально другие скорости игры. Вот только мы уже начинаем привыкать, что везде присутствует какое-то «но», которое мешает взять в ЛЧ хоть какие-то очки.
И всё же больше всего вопросов по итогам недели к ЦСКА. В матче с «Ференцварошем» им нужна была только победа, чтобы продолжать выступление в Европе весной. В итоге ничья, да ещё и удаление Набабкина на последних минутах матча. Шансы на выход из группы остаются только теоретическими: похоже, «армейцы» впервые в истории не смогут выйти из группы Лиги Европы. Единственная победа на этой неделе — на счету «Краснодара». Он на своём поле победил турецкий «Трабзонспор» со счётом 3:1. По игре было видно, что «быки» чувствовали себя раскованно и играли в свой футбол. Турки, правда играли, мягко говоря, не основным составом, но какое кому есть до этого дело?

Что у конкурентов?

У главных конкурентов — португальцев — сейчас есть все шансы оторваться от нас ещё больше. В Лиге чемпионов всё сложилось неудачно: «Бенфика» проиграла «Лиону». Зато в Лиге Европы дела намного лучше: победа «Спортинга» над «Русенборгом» (2:0), «Браги» над «Бешикташем» (3:1) и ничья «Гимарайнш» с «Арсеналом» (1:1). Проиграл только «Порту», в матче с «Рейнджерс» (0:2).
Таким образом, Португалия заработала целых пять очков. Делим на количество их клубов, попавших в еврокубки, и получается целый балл, который уходит в таблицу. Ситуация для наших клубов сложнейшая! По итогам недели у России стало 44.383 балла, а у Португалии 45.849. Теперь каждая победа российских команд в еврокубках будет на вес золота, но уже сейчас можно начинать переживать, что в следующем сезоне прямая путёвка в Лигу чемпионов будет только у победителя РПЛ. Таблица коэффициентов УЕФА
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Теги:
Футбол , УЕФА , Зенит , Локомотив , ЦСКА
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