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Семак раскрыл детали разговора с Кокориным после тюрьмы 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Семак раскрыл детали разговора с Кокориным
Фото: ТАСС
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что после освобождения Александра Кокорина сразу спросил футболиста о его планах. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Кокорин позвонил сразу после освобождения — я спросил, какие у него дальнейшие планы», — рассказал тренер.
По словам Семака, «и с человеческой, и с тренерской точки зрения» он считает, что Кокорину необходимо было дать шанс.
«Считаю, что нужно уметь прощать. Зная Сашу, могу точно сказать: он понимает, в чем и насколько оказался не прав», — подчеркнул Семак.
Тренер рассказал, что возвращение футболиста в «Зенит» он согласовывал с руководством клуба, и решающую роль в этом вопросе сыграло именно отношение руководства.
Семак выразил уверенность, что Кокорин мог бы играть уже сейчас и помогать «Зениту». По его словам, футболист может выйти на поле в товарищеском матче уже в ноябре.
Как сообщал «Рамблер», ранее футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии, где отбывали наказание за драку. В октябре прошлого года были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовал футболисты и их друзья в Москве. Они стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО.
В мае суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев. День, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима. Благодаря этому и УДО футболисты вышли на свободу 17 сентября, проведя в колонии два месяца.
Кокорин после выхода из колонии начал индивидуальные тренировки в «Зените». Клуб сможет заявить его для участия в РПЛ во время следующего регистрационного периода.
Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» и подписал двухгодичное соглашение с «Ростовом».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии2 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Футбол , Павел Мамаев , Сергей Семак , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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