Семак раскрыл детали разговора с Кокориным после тюрьмы

«Кокорин позвонил сразу после освобождения — я спросил, какие у него дальнейшие планы», — рассказал тренер.

По словам Семака, «и с человеческой, и с тренерской точки зрения» он считает, что Кокорину необходимо было дать шанс.

«Считаю, что нужно уметь прощать. Зная Сашу, могу точно сказать: он понимает, в чем и насколько оказался не прав», — подчеркнул Семак.

Тренер рассказал, что возвращение футболиста в «Зенит» он согласовывал с руководством клуба, и решающую роль в этом вопросе сыграло именно отношение руководства.

Семак выразил уверенность, что Кокорин мог бы играть уже сейчас и помогать «Зениту». По его словам, футболист может выйти на поле в товарищеском матче уже в ноябре.

Как сообщал «Рамблер», ранее футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии, где отбывали наказание за драку. В октябре прошлого года были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовал футболисты и их друзья в Москве. Они стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО

В мае суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев. День, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима. Благодаря этому и УДО футболисты вышли на свободу 17 сентября, проведя в колонии два месяца.

Кокорин после выхода из колонии начал индивидуальные тренировки в «Зените». Клуб сможет заявить его для участия в РПЛ во время следующего регистрационного периода.

Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» и подписал двухгодичное соглашение с «Ростовом».