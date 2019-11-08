Хавбек ЦСКА Влашич высказался о безголевой серии Чалова

В четырех турах группового этапа Лиги Европы ЦСКА не смог одержать ни одной победы, трижды проиграв и забив всего один мяч. Примечательно также, что Чалов, котрый в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России, не может прервать свою безголевую серию уже несколько игр.

"Да, сейчас Федор не может забить определенное время, и люди начинают про него слишком много говорить… Чалов — важный игрок для нас. У форвардов такая судьба: иногда залетает вообще все, а иногда мяч не идет в ворота", — заявил Влашич.

Он также выразил уверенность, что ситуация скоро поменяется.