Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу

Фигуранта дела Кокорина и Мамаева выпустили на свободу

Протасовицкий отбывал наказание — один год и пять месяцев лишения свободы — в колонии, расположенной в брянском городе Клинцы. В октябре местный суд отказал ему в условно-досрочном освобождении.

Telegram-канал Baza отмечает , что апелляцию на это решение Протасовицкому назначили на 14 ноября, хотя его срок, с учетом проведенного в СИЗО времени, закончился раньше. Когда Протасовицкий вышел из колонии, журналисты поинтересовались, не обидно ли ему, что Кокорина и Мамаева выпустили по УДО, а его — нет.

«Обижаться — удел слабых», — ответил Протасовицкий.

Как сообщал «Рамблер», ранее Кокорин и Мамаев вышли из колонии, где отбывали наказание за драку. В октябре прошлого года были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовал футболисты и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО.

В мае суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев. День, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима. Благодаря этому и УДО футболисты вышли на свободу 17 сентября, проведя в колонии два месяца.