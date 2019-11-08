Умер Анатолий Крутиков

Умер чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

Бывший футболист московского "Спартака" Анатолий Крутиков скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В составе сборной СССР он в 1960 году стал победителем первого чемпионата Европы.