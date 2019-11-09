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Футболист «Барселоны» Суарес может перейти в клуб Бекхэма «Интер Майами» в 2021 году 

ТАСС + ещё 8 6 часов назад
Суарес может перейти в клуб Бекхэма
Фото: Reuters
Уругвайский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес в 2021 году на правах свободного агента может перейти в американский клуб "Интер Майами", совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на американский телеканал ESPN.
По информации источника, руководство "Барселоны" не приняло окончательного решения о продлении контракта с 32-летним уругвайским форвардом, текущее соглашение с которым рассчитано до 2021 года. "Барселона" не будет препятствовать уходу игрока на правах свободного агента, если Суарес настоит на прекращении сотрудничества. Отмечается, что отдел скаутов испанского клуба уже 18 месяцев ведет поиски нападающего, способного заменить Суареса.
Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с испанским клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. Также он выступал за уругвайский "Насиональ", голландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 111 матчей, забив 58 мячей, с национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.
"Интер Майами" должен провести дебютный сезон в Главной футбольной лиги (MLS) в 2020 году.
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Теги:
Футбол , Дэвид Бекхэм , Луис Суарес , УЕФА , Газета.Ru
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