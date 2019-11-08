Украинский футболист прокомментировал уход Ракицкого из сборной

Украинский защитник бельгийского футбольного клуба «Брюгге» Эдуард Соболь рассказал, что думает об уходе защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого из сборной Украины.

Я не знаю, что произошло между Яриком и Андреем Николаевичем [Шевченко]. Что же касается слов Ракицкого… Я читал его пост. Каждый имеет право на свою позицию. Он очень сильный футболист, который из года в год доказывает свой уровень, — сказал Соболь «Советскому спорту».

Ранее Ракицкий объявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины, за которую он выступал на протяжении десяти лет, сославшись на политические причины, писал News.ru.