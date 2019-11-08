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Футболист Тарасов объяснился за рассказ о битых жёнах 

News.ru 1 час назад
Футболист Тарасов объяснился за рассказ о битых жёнах
Фото: News.ru
Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов попытался объясниться с общественностью, которая бурно обсуждает его высказывания о рукоприкладстве. Спортсмен записал видеообращение, в котором заявил: всё, что он говорил — шутка, юмор и вообще неправда.
По его словам, его задачей было — вывести на эмоции, пошутить, позлить своих жён. Однако в реальности, заверил футболист, он подобное в своей жизни не допускает.
Я, конечно же, могу извиниться. Но я понимал, что это юмор и не думал, что многие воспримут это всерьёз, — сказал Тарасов в видеообращении в Instagram.
Он посетовал на то, что его фразу вырвали из контекста, после чего «снимают какие-то выпуски» и пишут про домашнее насилие. Однако для него такое неприемлемо, подчеркнул спортсмен. Всё потому, что он «воспитывался в нормальной семье, с правильной позицией и пониманием».
Ранее, как писал News.ru, футболист всполошил Интернет высказываниями о том, что не видит ничего страшного в том, чтобы жена «получила небольшого леща». Спортсмен принял участие в выпуске очередного блога своего приятеля Александра Тарасова, известного, как T-killah на YouTube.
При этом экс-супруга спортсмена телеведущая и певица Ольга Бузова утверждает, что действительно сталкивалась с домашним насилием. Однако, по её словам, раньше ей было страшно кому-либо рассказывать об этом.
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Теги:
Футбол , Дмитрий Тарасов , Александр Тарасов
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