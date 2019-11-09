Венгер или Моуринью: кого выберет «Бавария»

«Бавария» все-таки уволила хорватского специалиста Нико Ковача , под руководством которого выиграла Бундеслигу в прошлом сезоне. Теперь, по информации прессы, в мюнхенском клубе выбирают нового главного тренера между Жозе Моуринью и Арсеном Венгером

Отложенный приговор

Нико Ковач пришел в «Баварию» в качестве главного тренера перед сезоном-2018/19. В первый же год под его руководством клуб оформил дубль на внутренней арене в Германии, выиграв чемпионат страны и Кубок Германии, где в финале со счетом 3:0 был разгромлен занявший в Бундеслиге третье место «РБ Лейпциг».

Тем не менее уже летом руководство «Рекордмайстера» всерьез обсуждало возможное увольнение Ковача.

И дело здесь было далеко не только в вылете в 1/8 финала Лиги чемпионов, когда в ответном матче мюнхенцы были буквально сметены английским «Ливерпулем» (3:1), в итоге завоевавшим главный клубный трофей Европы, хотя, конечно, окончание борьбы на столь ранней стадии не может положительно влиять на перспективы наставника в таком клубе.

Но и без Лиги чемпионов у Ковача было немало проблем. Наставник с первых дней работы в клубе успел поссориться с Франком Рибери и Арьеном Роббеном, которые много лет олицетворяли «Баварию», а их летний уход вряд ли улучшил ситуацию, потому что методами работы специалиста были недовольны и многие другие лидеры, в том числе действующие.

Победа в Бундеслиге была неубедительной. Всего два балла перевеса над дортмундской «Боруссии». Сравните это с 21 очком преимущества над «Шальке» годом ранее.

С началом нового сезона ситуация ничуть не улучшилась. В Суперкубке страны «Дортмунд» разобрал команду Ковача на запчасти (2:0), чемпионат начался с домашней ничьей с «Гертой» (2:2), и атмосфера накалилась.

«Бавария», конечно, побеждала, но чаще натужно, чем как в матче с «Тоттенхэмом» (7:2) в Лиге чемпионов, но и осечки случались. И чаще, чем хотелось бы болельщикам и боссам.

Разговоры об отставке сопровождали Ковача на протяжении всей его работы в Мюнхене и вот после фиаско в матче с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:5) они материализовались в полноценное увольнение. Это было вполне ожидаемо, не удивился наверняка и сам хорват.

Нерабочие варианты

Уволить Ковача — полдела. Теперь перед руководством «Баварии» встал вопрос, кто его заменит на ответственном посту? Конкуренты по Бундеслиге добавили, а потому чемпионство не выглядит в этом сезоне данностью, не говоря уже об успешном выступлении в Лиге чемпионов, где борьба просто сумасшедшая.

В пресс сразу же появились слухи о назначении Ральфа Рангника . Специалиста, который поработал в Бундеслиге много с кем и имеет богатейший опыт, но сейчас является директором спортивной программы концерна «Ред Булл», включающей в себя далеко не только футбол.

С одной стороны, 61-летний специалист, выигрывавший с «Штутгартом» Кубок и Суперкубок Германии, а также успешно работавший с «РБ Лейпциг», наверняка скучает по тренерской работе, с другой, потерять должность, которую уверенно занимает сейчас, ради баварского журавля вряд ли хочет.

Изначально СМИ писали, что Рангник готов принять «Баварию», но вскоре тональность сменилось, и после встречи Ральфа с Карлом-Хайнцем Руммениге и Ули Хеннесом стало понятно, что стороны не договорились.

Не менее нереальным вариантом кажется и назначение Максимилиано Аллегри. Итальянский специалист, расставшийся летом с «Ювентусом», который привел к пяти подряд чемпионским титулам в Серии А (а до того разок выигрывал чемпионат с «Миланом») выглядит весьма интересным вариантом.

Однако Аллегри никогда не работал за пределами Серии А и не знает немецкий язык, а в «Баварии» настороженно относятся к таким раскладам.

Итальянец — бесспорно, великолепный тактик и очень неплохой мотиватор, умеющий находить изящные решения в работе со звездами, заставляя их приносить максимум пользы, но его работа в «старой синьоре» оставила двоякое впечатление, и в конце концов его отношения с руководством «Юве» стали по температуре похожими на мороженое.

В общем, обратиться к кандидатуре Аллегри для «Баварии» было бы заманчиво с одних позиций, но совершенно невозможно с других.

Еще в прессе курсируют слухи об Эрике тен Хаге и Томасе Тухеле, но это вообще из разряда фантастики. Первый точно не уйдет по ходу сезона из прекрасного амстердамского «Аякса», а второй сам не покинет французский «ПСЖ». Увольнять при этом немецкого тренера вроде бы никто не собирается.

Венгер или Моуринью

Таким образом, реальных кандидатов на место главного тренера «Баварии» сейчас, похоже, только двое. Хотя каждый из них выглядит не на сто процентов очевидным и подходящим вариантом.

Речь, конечно же, о Жозе Моуринью и Арсене Венгере. Причем первого, как сообщали недавно журналисты, категорически не хочет видеть в клубе президент Хеннес, а второму «Бавария» предлагает в чем-то даже унизительный временный контракт до конца сезона…

Моуринью, честно говоря, не блистал в последние годы своей тренерской карьеры. По результатам в « Манчестер Юнайтед » в первые два сезона все было достаточно неплохо, но в итоге закончилось провальной половиной прошлого сезона и увольнением.

Пусть португалец выиграл с «МЮ» Лигу Европы и стал вторым в АПЛ, когда это казалось практически нереальным, эксперты, делающие упор на тактику, говорят, что он уже давно не Особенный.

Косвенно об этом говорит уже год без работы, хотя сам Жозе рассказывает о том, что хочет получить именно то предложение, которое устроит его.

С другой стороны, Моуринью сейчас отдохнул и голоден до побед. Он точно хочет рассказать, что в 56 лет еще достаточно молод и может предложить футболу многое.

Конечно, его назначение — всегда риск получить на месте цветущего сада выжженую землю через пару-тройку лет, но если руководствоваться фактами, а не эмоциями, португалец был успешен везде и почти всегда.

Говорят, что «Бавария» уже связалась с Особенным, а он запросил соглашение до лета 2022 года, и теперь мюнхенцы думают.

70-летний Венгер без работы уже полтора сезона, и сам он до сих пор не делал определенных заявлений о желании продолжать тренерскую карьеру. Вернее, желание у него вроде как есть, но нет никакой конкретики, и события француз сам не форсирует.

Впрочем, предложение от «Баварии» — тот случай, когда сердце может забиться учащенно.

Последние годы работы в «Арсенале», где он провел 22 года и добился выдающихся успехов, «канониры» не боролись всерьез не только за чемпионство в АПЛ, но и даже за место в Лиге чемпионов.

Собственно, поэтому пути специалиста и ставшего ему родным клуба разошлись. Но была ли проблема в Венгере, или же «Арсенал» не обладал достаточным для решения задач составом и не укреплял его как следует?

Вот сейчас Арсен может все доказать в Мюнхене, если, конечно, согласится на контракт до конца сезона. Сам специалист уже подтвердил, что с ним связались и ждут ответа до конца недели.

Ну а если у него пойдет, неужели временный договор не превратится в постоянный? Все в его руках.