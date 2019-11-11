Роналду угодил в новый скандал в «Ювентусе»

Роналду после замены покинул стадион до окончания матча с «Миланом»

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду остался крайне недоволен заменой в матче 12-го тура Серии А против "Милана" (1:0). Главный тренер команды Маурицио Сарри заменил португальца при счете 0:0 на 55-й минуте на Пауло Дибалу , после чего Криштиану, миновав наставника, сразу отправился в раздевалку.

При этом, как сообщает Sky Sports Italia, лучший игрок чемпионата Италии прошлого сезона не стал дожидаться партнеров по команде, а, приняв душ, покинул стадион.

Эта замена стала для Роналду второй подряд. Ранее он был убран Сарри с поля в концовке встречи Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1) в Москве, после чего "Ювентус" смог организовать победный гол. Тогда Роналду тоже покинул поле, не пожав Сарри руку.

Интересно, что вышедший на замену в игре с "Миланом" Дибала и стал автором победного и единственного в матче гола. При этом, по информации СМИ, Роналду уехал со стадиона за 3 минуты до конца игры, когда "Юве" уже вел в счете.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду остался крайне недоволен заменой в матче 12-го тура Серии А против "Милана" (1:0). Главный тренер команды Маурицио Сарри заменил португальца при счете 0:0 на 55-й минуте на Пауло Дибалу, после чего Криштиану, миновав наставника, сразу отправился в раздевалку.

При этом, как сообщает Sky Sports Italia, лучший игрок чемпионата Италии прошлого сезона не стал дожидаться партнеров по команде, а, приняв душ, покинул стадион.

Эта замена стала для Роналду второй подряд. Ранее он был убран Сарри с поля в концовке встречи Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1) в Москве, после чего "Ювентус" смог организовать победный гол. Тогда Роналду тоже покинул поле, не пожав Сарри руку.

Интересно, что вышедший на замену в игре с "Миланом" Дибала и стал автором победного и единственного в матче гола. При этом, по информации СМИ, Роналду уехал со стадиона за 3 минуты до конца игры, когда "Юве" уже вел в счете.