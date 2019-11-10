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«Арсенал» не планирует увольнять Эмери, руководство клуба доверяет тренеру (The Athletic) 

Sports.ru + ещё 5 1 час назад
«Арсенал» не собирается увольнять Эмери
Фото: Sports.ru
«Арсенал» не планирует увольнять главного тренера Унаи Эмери, сообщает The Athletic.
Руководство клуба, включая владельца Стэна Кронке, директоров Рауля Санльеи, Виная Венкатеша, Эду и других, полностью доверяет 48-летнему специалисту. Руководители намерены дождаться лета, прежде чем принимать решение о будущем тренера.
В клубе отвергают установление контактов с другими тренерами на замену Эмери. Руководство «Арсенала» считает, что у команды есть достаточно времени, чтобы изменить текущую ситуацию с результатами.
Напомним, проиграв вчера «Лестеру» (0:2), лондонский клуб продлил серию без побед до пяти матчей. Последний раз команда побеждала в матче Лиги Европы против «Витории Гимараэш» (3:2). В чемпионате Англии «Арсенал» идет 6-м, набрав 17 очков.
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Теги:
Футбол , Стэн Кронке
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