У «Спартака» возникли проблемы с визами США

В январе 2020 года клуб планировал принять участие в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо. Однако посольство США отказало игрокам в предоставлении виз. Из-за возникших сложностей "Спартак" намерен сняться с турнира.
"Такая ситуация происходит не в первый раз, это неофициальные соревнования, но бывает и такое, что на Кубки мира, другие турниры не могут выехать спортсмены из России", — цитирует Колобкова ТАСС.
Министр отметил, что подобная ситуация является нарушением гарантий, которые дает принимающая турнир страна.
Колобков заявил, что Россия при проведении международных соревнований прописывается в различных соглашениях обязательство обеспечить въезд в страну.
Ранее владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что не расстроен из-за проблем с получением американских виз игроками команды.