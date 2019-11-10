«Спартак» не пустили в США 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
2 2
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 0
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
4 2
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
2 0
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
2 3
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
1 2
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
0 1
Арсенал Арсенал
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
14:00
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
16:30
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
14:00
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
18:00
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
15:30
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

«Спартак» не пустили в США 

Lenta.ru + ещё 7 48 минут назад
«Спартак» не пустили в США
Фото: РИА Новости
Московский «Спартак» откажется о участия в турнире в США из-за проблем с визами. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба Леонид Федун.
По словам бизнесмена, посольство США не дает игрокам визы, несмотря на то, что «Спартак» предоставил поддерживающие письма от организаторов турнира и от администрации города Орландо, где должны пройти соревнования. «Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — подчеркнул Федун.
Товарищеский турнир в Орландо пройдет с 13 по 20 января 2020 года. Соперниками «Спартака» должны были стать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийский «Атлетико Насьональ».
В середине октябя красно-белые объявили о заключении контракта с немецким тренером Доменико Тедеско. Он сменил Олега Кононова.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня Умер «Паша Фейсконтроль» Умер «Паша Фейсконтроль» Историк-расчленитель Соколов оформил явку с повинной Историк-расчленитель Соколов оформил явку с повинной 
Теги:
Футбол , Олег Кононов , Доменико Тедеско , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Хабиба
Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Хабиба
Кадыров поздравил бойца Анкалаева с победой
Кадыров поздравил бойца Анкалаева с победой 1
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера 3
«Оттава» обыграла «Каролину»
«Оттава» обыграла «Каролину»
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение