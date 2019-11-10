«Спартак» не пустили в США

Московский «Спартак» откажется о участия в турнире в США из-за проблем с визами. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба Леонид Федун.

По словам бизнесмена, посольство США не дает игрокам визы, несмотря на то, что «Спартак» предоставил поддерживающие письма от организаторов турнира и от администрации города Орландо, где должны пройти соревнования. «Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — подчеркнул Федун.

Товарищеский турнир в Орландо пройдет с 13 по 20 января 2020 года. Соперниками «Спартака» должны были стать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийский «Атлетико Насьональ».