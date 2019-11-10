МИД отреагировал на отказ США выдать визы «Спартаку»

МИД России: США используют политические ресурсы для недобросовестной конкуренции в спорте

США используют политические ресурсы против россиян, чтобы вести недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД РФ, комментируя информацию о проблемах с выдачей виз футболистам клуба "Спартак".

"Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, — недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США", — подчеркнули в министерстве.

Собеседник отметил, что США "развернули против россиян настоящую визовую войну". "Страдают все: и деятели искусства, культуры, спорта. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре либо прошли", — добавил он.