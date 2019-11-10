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МИД России: США используют политические ресурсы для недобросовестной конкуренции в спорте 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
МИД отреагировал на отказ США выдать визы «Спартаку»
Фото: РИА Новости
США используют политические ресурсы против россиян, чтобы вести недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД РФ, комментируя информацию о проблемах с выдачей виз футболистам клуба "Спартак".
"Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, — недобросовестная конкуренция в тех областях, в которые российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США", — подчеркнули в министерстве.
Собеседник отметил, что США "развернули против россиян настоящую визовую войну". "Страдают все: и деятели искусства, культуры, спорта. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре либо прошли", — добавил он.
Ранее в субботу владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил ТАСС, что из-за проблем с получением игроками американских виз клуб намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо (штат Флорида) в январе 2020 года.
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Федун: "Спартак" намерен отказаться от участия в турнире в США из-за проблем с визами Федун: "Спартак" намерен отказаться от участия в турнире в США из-за проблем с визами "Зенит" победил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу "Зенит" победил "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу Гол Головина принес "Монако" победу над "Дижоном" в матче чемпионата Франции по футболу Гол Головина принес "Монако" победу над "Дижоном" в матче чемпионата Франции по футболу
Комментарии1 
Теги:
Футбол , Леонид Федун , Спартак , МИД , ИТАР-ТАСС
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