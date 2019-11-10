«Зенит» победил «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу

Петербургский "Зенит" со счетом 1:0 победил тульский "Арсенал" в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный гол забил Сердар Азмун (63-я минута). Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Арсенала" Егор Шамов

"Зенит" не проигрывает на протяжении пяти матчей чемпионата России (четыре победы, одна ничья). Азмун забил впервые за шесть последних игр, последний раз иранский нападающий отличался 19 октября в матче чемпионата России против "Ростова" (6:1). Всего в текущем чемпионате иранский нападающий забил пять голов в 15 матчах.

Полузащитник Себастьян Дриусси провел 100-й матч в составе "Зенита" во всех турнирах.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 36 очков в 16 матчах. "Арсенал" с 19 очками идет седьмым. В следующем туре "Зенит" 23 ноября сыграет в гостях с казанским "Рубином", "Арсенал" 24 ноября примет "Краснодар".