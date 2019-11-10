Тренер ЦСКА нецензурно отчитал судью

Тренер ЦСКА Гончаренко нецензурно высказался а адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА позволил себе нецензурные высказывания в адрес судьи во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает Sport24.

Инцидент произошел во время перерыва, когда армейский клуб уступал со счетом 1:2. Примечательно, что в конце первого тайма в ворота армейцев был назначен неоднозначный пенальти.

"Эй, товарищ судья. Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще делайте. Хорошо? Потому что вы сейчас научились прекрасно отвечать, так вы принимайте критику, которая вам тоже говорится", — высказался специалист, прибавив к речь нецензурную брань.

Матч ЦСКА выиграл со счетом 3:2. Победный мяч забил Федор Чалов , который прерывал длительную безголевую серию.

Ранее сообщалось, что Чалов принес ЦСКА победу над "Сочи" в чемпионате России.