Неймар поддержал заплаканного Дентиньо

Неймар поддержал униженного украинскими фанатами бразильца

Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар поддержал оскорбленного болельщиками киевского "Динамо" бразильца Дентиньо. Об этом сообщает Tribuna.Ua со ссылкой на социальные сети Неймара.

В Instagram 27-летнего игрока появилась фотография заплаканного Дентиньо с подписью: "Нет расизму".

Напомним, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Донецка. Таким образом, "Шахтер" увеличил отрыв от динамовцев до 13 очков.

Ранее сообщалось, что игра 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" была омрачена проявлением расизма со стороны столичных фанатов.