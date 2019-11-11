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Неймар поддержал униженного украинскими фанатами бразильца 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Неймар поддержал заплаканного Дентиньо
Фото: РИА Новости
Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар поддержал оскорбленного болельщиками киевского "Динамо" бразильца Дентиньо. Об этом сообщает Tribuna.Ua со ссылкой на социальные сети Неймара.
В Instagram 27-летнего игрока появилась фотография заплаканного Дентиньо с подписью: "Нет расизму".
Напомним, что матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Донецка. Таким образом, "Шахтер" увеличил отрыв от динамовцев до 13 очков.
Ранее сообщалось, что игра 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" была омрачена проявлением расизма со стороны столичных фанатов.
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Теги:
Футбол , Динамо
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