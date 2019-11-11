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Гонсало Игуаин близок к подписанию нового контракта с «Ювентусом» 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
«Ювентус» предложит Игуаину новый контракт
Фото: EPA
Нападающий футбольной сборной Аргентины и итальянского "Ювентуса" Гонсало Игуаин может продлить контракт со "Старой синьорой". Об этом сообщил спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи. 31-летний аргентинец в 2016 году заключил с туринским клубом соглашение на 5 лет.
"Игуаин играет очень хорошо, — цитирует Паратичи издание Football Italia. — На мой взгляд он всегда был одним из трех лучших центрфорвардов мира. Он делает то, что мы от него ожидаем, он прекрасный парень и отличный игрок. Мы очень довольны им".
При этом известно, что не все сезоны в "Старой синьоре" Игуаину удались. Одна даже пару раз уходил в аренду — в итальянский "Милан" и английский "Челси". Но, похоже, в полследнее время все изменилось. Паратичи утверждает: "Летом у нас были варианты на рынке, как я уже говорил много раз, но Гонсало очень хотел остаться в команде".
"Мы много говорили с ним об этом, потому что предыдущем сезоне, перед арендой в "Милан", он не был уверен в том, что хочет остаться в "Юве". Поэтому мы согласились на аренду. Мы еще не подписали с ним новый контракт, но очень близки к этому", — сказал спортдиректор "Юве" журналистам.
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Теги:
Футбол , Гонсало Игуаин
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