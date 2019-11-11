«Ювентус» предложит Игуаину новый контракт

Гонсало Игуаин близок к подписанию нового контракта с «Ювентусом»

Нападающий футбольной сборной Аргентины и итальянского "Ювентуса" Гонсало Игуаин может продлить контракт со "Старой синьорой". Об этом сообщил спортивный директор "Юве" Фабио Паратичи. 31-летний аргентинец в 2016 году заключил с туринским клубом соглашение на 5 лет.

"Игуаин играет очень хорошо, — цитирует Паратичи издание Football Italia. — На мой взгляд он всегда был одним из трех лучших центрфорвардов мира. Он делает то, что мы от него ожидаем, он прекрасный парень и отличный игрок. Мы очень довольны им".

При этом известно, что не все сезоны в "Старой синьоре" Игуаину удались. Одна даже пару раз уходил в аренду — в итальянский "Милан" и английский "Челси". Но, похоже, в полследнее время все изменилось. Паратичи утверждает: "Летом у нас были варианты на рынке, как я уже говорил много раз, но Гонсало очень хотел остаться в команде".